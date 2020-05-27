2020/05/27 | 13:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الازمة: مطار البصرة سيستقبل اليوم طائرة قادمة من موسكو تقل 147 عراقياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة: مطار البصرة سيستقبل اليوم طائرة قادمة من موسكو تقل 147 عراقياً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة: مطار البصرة سيستقبل اليوم طائرة قادمة من موسكو تقل 147 عراقياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).