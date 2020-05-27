2020/05/27 | 13:19 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العيد اب يستذكر ابنه الشهيد في ساحة اعتصام البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في العيد اب يستذكر ابنه الشهيد في ساحة اعتصام البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في العيد اب يستذكر ابنه الشهيد في ساحة اعتصام البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).