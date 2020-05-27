2020/05/27 | 13:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة والبيئة يجري زيارة ميدانية الى مستشفى بلدروز العام ويطلع على واقع الخدمات الصحية المقدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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