وزارة النقل: تسيير رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين بموسكو

2020/05/27 | 13:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، توجه طائرة عراقية إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجلاء عراقيين عالقين هناك.وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “الرحلة الجوية الاستثنائية المرقمة IA241 انطلقت من مطار بغداد الدولي متوجهة الى موسكو ضمن جدول رحلات اليوم الخاصة بإعادة العراقيين العالقين في روسيا والصادر من الخطوط الجوية العراقية”.وفي روسيا، وصل […]

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