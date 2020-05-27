2020/05/27 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد محافظ اربيل فرصت صوفي يوم الأربعاء ان السلطات لن تمدد الحظر الشامل للتجوال مرة اخرى، معربا في الوقت ذاته عن مخاوفه من تحول فيروس كورونا إلى وباء في حال عدم مراعاة السكان للتعليمات والتدابير الوقائية بعد العودة لمزاولة الأعمال التجارية والصناعية وفتح الأسواق والمساجد.وقال صوفي في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/ ، إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل: لن يكون هناك حظر شامل ولدينا مخاوف من تحول كورونا إلى وباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل: لن يكون هناك حظر شامل ولدينا مخاوف من تحول كورونا إلى وباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).