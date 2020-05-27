استشهاد مقاتل وإصابة آخر بتعرض إرهابي جنوبي بغداد

2020/05/27 | 13:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد مقاتل وأصيب آخر اليوم الأربعاء، بتعرض إرهابي لنقطة حراسة تابعة للفرقة السابعة عشرة جنوبي بغداد....

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