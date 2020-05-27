الدفاع المدني: أجرينا اكثر من 19 الف عملية تعقيم منذ شباط

2020/05/27 | 13:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد بيان لمديرية الدفاع المدني، الاربعاء، انها اجرت اكثر من ١٩ الف عملية تعقيم لمواقع متنوعة في عموم البلاد، مشيرة الى التركيز على المناطق السكنية الاكثر كثافة.

وقال المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "عدد المواقع التي تم تعقيمها منذ انطلاق حملات الدفاع المدني في 26 شباط2020 حتى يوم امس الثلاثاء 26 اذار 2020 وصلت الى نحو 19 ألفا و796 موقعا جرى تعقيمها"، مشيرا الى ان المواقع المعقمة "تشمل مؤسسات ودوائر حكومية وغير حكومية ودور عبادة".

واردف "فيما بلغت المساحات المعقمة منذ انطلاق الحملة الى يوم امس 135،639،155 متر مكعب"، مبينا انه "بلغت الدور التي تم تعقيمها للحالات المصابة وما يحيط بها من منازل منذ انطلاق الحملة الى 139،188 دارا في عموم المحافظات العراقية".

واضاف انه "ماتزال حملات التعقيم التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني مستمرة في جميع المحافظات وعلى مدار الساعة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا"، منوها على التشديد "على المناطق السكنية التي تشهد كثافة سكانية فيها، التي سجلت حالات إصابة بهذا الفيروس الخطير".

وتتخذ السلطات العراقية، إجراءات وقائية تصعيدية منذ ظهور أول حالة في البلاد في 24 شباط الماضي، حتى وصلت إلى حظر التنقل بين المحافظات وغلق الحدود مع دول الجوار ومنع التجمعات العامة، فضلا عن عمليات التعفير والتعقيم التي تجري في شتى المحافظات و المناطق.

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