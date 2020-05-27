السلطات الأفغانية تفرج عن المئات من محتجزي حركة طالبان

2020/05/27 | 13:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات الأفغانية عن المئات من سجناء حركة طالبان، في بادرة حسن نية من قبلها، تهدف من خلالها الى استمرار الهدنة بين الطرفين.وكشفت السلطات عن عزمها إطلاق سراح نحو تسعمئة سجين في مختلف انحاء البلاد، من بينهم ستمئة من … Readmore

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