رسول : داعش لم يعد يشكّل خطراً على العراق كما كان في السابق وخلاياه شبه منتهية

2020/05/27 | 13:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف العميد يحيى رسول، الناطق باسم القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أن داعش لم يعد يشكّل خطراً على العراق كما كان في السابق، وأن خلاياه شبه منتهية ولم تعد قادرة على تهديد المدن.

وأوضح العميد رسول، أن هذه الحملات ضد داعش هدفها استباقي وتتم بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مؤكدا أن القوات الأمنية العراقية، وبعد دحر العصابات الإرهابية، كثّفت من جهدها الاستخباري وبدأت بالعمليات الاستباقية وألقت القبض على العديد من القيادات والعناصر الإرهابية، فضلاً عن الذين يقومون بتمويل هذه العصابات الإرهابية، خصوصاً في المناطق التي كانت تحت سيطرة عصابات داعشوأضاف، أن أحد أبرز الإرهابيين الذين تم القبض عليهم هو المدعو مفتي داعش الذي تم توقيفه في السادس عشر من كانون الثاني الماضي.

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