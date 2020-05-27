اجراءات غير مسبوقة تتسبب بتكدس عشرات المركبات في صلاح الدين (صورة )

2020/05/27 | 13:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين تسبب قطع الطريق الرابط بين سامراء وتكريت ، ومنع دخول أي شخص إلى المحافظة ،بزخم مروري كبير على خلفية اقرار اجراءات وقائية غير مسبوقة في المحافظة .

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