طبقة عامله خارج الطبقيه!!!؟ - عبدالامير الركابي

2020/05/27 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي طبقة عاملة خارج الطبقية!!!؟ عبدالاميرالركابي في المدى المعروف من الكرة الأرضية بالعالم الثالث، تستنسخ الطبقات مع غيرها من المفاهيم والأفكار الصادرة من الغرب وعنه، وفي حال كهذا لابد من ان يكون في للعراق على سبيل المثال، وفي العشرينات من القرن المنصرم، "طبقة عاملة"، لاداعي للتحرج من مقارنتها فورا"بمثيلاتها في الأمم الراقية" (1) ونحن هنا في حضرة تعابير الاربعينات، طبقة عاملة لاباس من ان تكون ......





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