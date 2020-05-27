بروسيا دورتموند يكشف حجم إصابة هالاند

2020/05/27 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشف بروسيا دورتموند الألماني، حجم إصابة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بعد كلاسيكو ألمانيا أمس ال...





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