2020/05/27 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم
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كشف بروسيا دورتموند الألماني، حجم إصابة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بعد كلاسيكو ألمانيا أمس ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بروسيا دورتموند يكشف حجم إصابة هالاند) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
كشف بروسيا دورتموند الألماني، حجم إصابة مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند بعد كلاسيكو ألمانيا أمس ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بروسيا دورتموند يكشف حجم إصابة هالاند) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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