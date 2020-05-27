عضو بحقوق الانسان ينتقد استخدام العراق علاجاً لمرضى كورونا أصدرت الصحة العالمية توجيهاً بإيقافه

2020/05/27 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

انتقد عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، الأربعاء (27 أيار 2020)، استخدام العراق علاجاً للمصابين بفيروس كورونا المستجد، قال، إن الصحة العالمية أوقفت استخدامه.

وكتب البياتي في تغريدة على منصته بموقع "تويتر": "في 22 أيار انتشرت مجلة اللانست العلمية أول وأكبر دراسة حول استخدام مضاد الملاريا في علاج مرضى فايروس كورونا، وأوصت بإيقاف العلاج المذكور".

وأشار إلى أن "منظمة الصحة العالمية، في 25 أيار، وعلى إثر ذلك، علقت استخدام العلاج أيضاً"، مؤكداً أن "العراق ما زال يستخدم العلاج لغاية اليوم".





ووصل عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 4848 إصابة، بحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، والتي أعلنت فيها تسجيل 216 إصابة جديدة، وست حالات وفاة.

وقالت الصحة في الموقف، إنه "تم فحص (4920) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم (الثلاثاء)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (199367)، وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (الثلاثاء) (216) إصابة في العراق منها 79 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إنّ اختبار دواء الملاريا هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا قد توقف بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت المنظمة يوم الاثنين إنّه تم تعليق الاختبارات مؤقتاً في عدة دول كإجراء احترازي.

ويأتي ذلك بعد أن أشارت دراسة طبية حديثة إلى أنّ الدواء يمكن أن يزيد من خطر وفاة المرضى من كوفيد-19.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال إنه يتناول الدواء لإبعاد الفيروس عنه.

وروّج الرئيس الأمريكي مراراً للعقار المضاد للملاريا خلافاً للمشورة الطبية وعلى الرغم من تحذيرات مسؤولي الصحة العامة من أنه يمكن أن يتسبب بمشاكل في القلب.

وذكرت دراسة في دورية "ذا لانست" The Lancet الطبية الأسبوع الماضي، أنه لا توجد فوائد لعلاج مرضى فيروس كورونا باستخدام هيدروكسي كلوروكوين وأنّ تناوله قد يزيد من عدد الوفيات بين أولئك المصابين بالفيروس في المستشفى.

ويعتبر استخدام هيدروكسي كلوروكوين آمن للملاريا وحالات مثل الذئبة أو التهاب المفاصل ولكن لم توصي أي تجارب سريرية باستخدامه لعلاج كوفيد-19.

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحة في إيران، الأربعاء، تسجيل أكثر من ألفي إصابة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في بيان، إن "الوزارة سجلت يوم أمس 2080 إصابة جديدة و56 ح

بغداد اليوم- النجف

سجلت محافظة النجف، اليوم الأربعاء (27 أيار 2020)، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الإصابات المسجلة اليوم، موزعة في حي الزهراء والكوفة والمشخاب والمناذرة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة،

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، الأربعاء (27 أيار 2020)، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "3 اصابات جديدة بكورونا سجلت في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء&

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