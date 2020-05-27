2020/05/27 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كتاباً الى الكليات الاهلية يتضمن تخفيض الاجور الدراسية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه كتاب رسمي للكليات الأهلية كافة مقترحاً يتضمن أن يكون تخفيض الأجور الدراسية للطلبة بنسبة 30 ٪ أو 50%”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يوجه بتخفيض الاجور الدراسية للكليات الاهلية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يوجه بتخفيض الاجور الدراسية للكليات الاهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).