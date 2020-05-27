محافظ بغداد يحذّر من تفشّي كورونا في جميع المناطق

2020/05/27 | 13:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر محافظ بغداد محمد جابر العطا اليوم الأربعاء، من تفشّي فيروس كورونا في جميع مناطق العاصمة.

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