الامتحانات الالكترونية بين جدية التعليم ووعود الاتصالات والكهرباء

2020/05/27 | 14:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.غالب الدعمي….معالي الوزير لا أحد من الاسرة التعليمية لا يعرف الافكار التي تبناها سيادتكم لاجل تطوير عجلة التعليم في العراق فالجميع يعرفك ، لكن ارجوك أن تسمع صراحتي، لاني لا اشك بفشل الامتحان الالكتروني مع ارتباط نجاحه بوزارات اخرى لاني اعلم ان الوزارات الاخرى لا تفي بوعودها ، واسمح لي أن […]

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