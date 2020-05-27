الصالحي: التحضيرات بدأت مبكرا لتزوير الانتخابات النيابية المقبلة

2020/05/27 | 14:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، الاربعاء، القوى السياسية بالعمل على التحضير لتزوير الانتخابات النيابية بشكل مبكر، محذرا من ضياع محافظة كركوك بسبب توافق سياسي على تزوير النتائج.وقال الصالحي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “مجلس المفوضين الجديد ب قام بتعيين اشخاص ثبت تورطهم بتزوير الانتخابات البرلمانية الاخيرة لصالح بعض الاحزاب في محافظة […]

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