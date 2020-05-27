تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

2020/05/27 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عاد تلوث الهواء في الصين إلى مستوياته العالية بعد انخفاضه بشكل ملحوظ أثناء الإغلاق الذي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا في البلاد منذ أواخر ديسمبر الماضي.وانخفض تلوث الهواء فوق الصين ابتداء من فبراير الماضي عندما فرضت السلطات إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لكن البيانات الجديدة تكشف أن الانبعاثات ارتفعت منذ أبريل الماضي.ونشرت […]

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