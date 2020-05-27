القبض على شخص قتل زوجته بمطرقة وحرق جثتها في كربلاء

2020/05/27 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الاربعاء، القبض على شخص قتل زوجته بمطرقة واحرق جثتها .وذكر بيان للقيادة :"بتوجيه من قائد شرطة كربلاء والمنشآت اللواء احمد علي زويني تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في شرطة كربلاء المقدسة من القبض على متهم قام بقتل زوجته أثر خلافات عائلية في منطقة الملحق".وتابع "حيث قام الزوج بقتل زوجته بواسطة مطرقة ومن ثم حرقها فجر اليوم الأربعاء وقد استطاعت مفارز مكافحة الاجرام وبسرعة قياسية من القبض على الجاني وعلى الفور اعترف بجريمته تم احالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون"، لافتا الى ان "المتهم من مواليد 1969 والزوجة من مواليد 1983".

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