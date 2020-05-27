محافظ بغداد : مناطق العاصمة أصبحت مرشحة للإصابة بكورونا وقد نعيد الحظر الجزئي

2020/05/27 | 14:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذر محافظ بغداد محمد جابر العطا،الأربعاء، من تفشّي فيروس كورونا في جميع مناطق العاصمة.وقال العطا ، إن "الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد، والمريض الواحد له ملامسون وربما يتحركون من مكان إلى آخر" مؤكدا أنه "لا توجد الآن مناطق محددة ممكن أن تكون خالية وأخرى موبؤة وجميع مناطق بغداد أصبحت مرشحة للإصابة وهذا ينذر بالخطر".وتابع : "أعداد الإصابات بكورونا في تزايد في بغداد وأن الكثير من المناطق فيها كثافة سكانية، ولغاية الآن هنالك تزاور وعدم التزام بشروط السلامة والصحة من قبل المواطنين"، داعيا المواطنين إلى "الالتزام بإجراءات السلامة الصحية وتجنب التجمعات وعدم المصافحة والعناق والتقبيل والابتعاد مسافة متر ونصف إلى مترين بين شخص وآخر".وأشار إلى أن "محافظة بغداد طالبت خلية الأزمة، بأن يكون هناك حجر تام قبل العيد بأسبوع، إلا أن وزير الصحة طلب أن يكون الحجر مناطقيا وليس تاما"، مبينا أنه "من الممكن السيطرة على الوباء من خلال السيطرة على المناسبات والتجمعات الرياضية والتجمعات الأخرى" .وتابع العطا، أن "هنالك نقاشا سيكون يوم السبت أو الجمعة بشأن الإجراءات التي ستتخذ لما بعد العيد"، مرجحا "العودة إلى إجراءات الحظر الجزئي ومنع التجمعات".ولفت إلى أن "موضوع فرض غرامات على المخالفين لحظر التجوال أو غير الملتزمين بشروط السلامة يحتاج إلى قانون وهنالك أناس يشكون الفقر ومستواهم المعاشي قليل جداً"، مشيرا إلى أن "الحكومات المحلية تصدر القوانين ولكن تنفيذها يكون على عاتق القوات الأمنية وهي مسؤولة عن تشديد الإجراءات".

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