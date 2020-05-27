منحوتة النجف تحول “ملك الغابة” إلى أضحوكة.. حارس مدينة أسد الله الغالب “هزيل ومصدوم”!

2020/05/27 | 14:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تستمر ظاهرة التماثيل والنصب التي تظهر في الشوارع العراقية، بحصد السخرية وعدم الرضا من قبل الشارع العراقي، لما تحمله من تنفيذ سيء وأشكال غير متناسقة.وخلال الساعات الماضية، اشتعلت موجة سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، على نصب بوابة مدينة “أسد الله الغالب” في محافظة النجف، والذي يحمل ملامحًا “تثير السخرية” […]

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