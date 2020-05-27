وزارة الداخلية: لا توجد قوة قادرة على إنهاء التظاهرات وسنواصل حمايتها

2020/05/27 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، الأربعاء (27 أيار 2020) أن الوزارة ستواصل حماية التظاهرات، مشيراً إلى أن أي قوة غير قادرة على إنهاء التظاهرات.

ورداً على سؤال وجهه مراسل (بغداد اليوم)، بشأن المعلومات المسربة عن نية الحكومة انهاء التظاهرات، أجاب معن، خلال مؤتمر صحفي عقده في الديوانية، أن "وزارة الداخلية ستواصل حماية المتظاهرين والممتلكات العامة، وان حق التظاهرات مكفول دستوريا".

وأكد: "ليس هنالك حق لأي جهة أن توقف هذا الحق، ولا توجد أيضا أي قوة قادرة على ذلك".

وأعلن معن خلال المؤتمر ايضاً، "منح قادة الشرطة كافة الصلاحيات الامنية مع وضع كافة موارد الوزارة داخل المحافظة تحت أمرتهم".

وأكد رفض الوزارة "التجاوز على اي عنصر أمني"، فيما حمَّل "القادة والضباط مسؤولية عدم أخذ حق المنتسب وفقا للقانون".

واشار إلى أن "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يجب ان لا يكون وفقا للتجاوز والاساءة للرموز، ويجب ان يتم ايقاف ذلك، وهذا لا يعني تقييد حرية الرأي".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، إلى مقر قيادة شرطة محافظة الديوانية، و عقد فيها اجتماعاً امنياً، لمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة، بعد زيارة أجراها لمحافظة المثنى.

وكشف الغانمي، الأربعاء (27 أيار 2020)، السبب الذي دفعه لزيارة المحافظات خلال فترة عيد الفطر.

وقال الغانمي خلال الاجتماع الأمني الذي عقده بحضور مسؤولين كبار في الوزارة، وقائد وضباط مديرية شرطة الديوانية: "اخترنا عطلة العيد لتنفيذ جولة على محافظات عديدة، لاستثمار فترة العطلة وعدم ترك الوزارة فارغة".

وأضاف، أن "الهدف من الزيارة هو الاطلاع على واقع مديريات الشرطة، بدل من أن يتم عقد مؤتمر امني كما معتاد في الوزارة".

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