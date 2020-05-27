2020/05/27 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-النجف

وجه المرجع الديني، محمد اليعقوبي، الأربعاء (27 أيار 2020)، بإقامة صلاة الجماعة في المناطق التي هي غير المشمولة بالحظر المناطقي الذي فرضته خلية الأزمة.

وذكر المكتب الإعلامي لليعقوبي في بيان نُشر على موقعه الخاص، أن "اليعقوبي وجّه أئمة المساجد وسائر فضلاء الحوزة العلمية بإقامة صلوات الجماعة في المساجد والأماكن المعدة لها في جميع المناطق غير الموبوءة، والتي لم تشملها قرارات الحظر المناطقي"، مشدداً على "مراعاة الإجراءات الوقائية من الوباء التي أوصت بها اللجان المختصة".

وأضاف البيان: "لا يخفى على المؤمنين أن سرّ خفّة الوباء في العراق رغم أنه محاط بعدة دول موبوءة هو التجاؤهم إلى الله تبارك وتعالى، وحالة التراحم التي انتشرت في المجتمع والتزام الأكثر بالتعاليم الشرعيّة المطابقة للتوجيهات الصحيّة".

وبحسب آخر إحصائية للفيروس في العراق، فإن عدد الإصابات الكلي وصل إلى 4848 حالة إصابة، بعد بيان وزارة الصحة أمس الثلاثاء، الذي اُعلن فيه تسجيل 216 إصابة جديدة و6 وفيات ناجمة عن الفيروس.

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت شرطة محافظة كربلاء، الأربعاء، إلقاء القبض على متهم قتل زوجته بمطرقة بعد ساعات من الجريمة.

وذكر بيان لشرطة كربلاء، أنه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء والمنشآت، اللواء احمد علي زويني، تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في

بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأربعاء (27 أيار 2020)، السبب الذي دفعه لزيارة المحافظات خلال فترة عيد الفطر.

وقال الغانمي خلال الاجتماع الأمني الذي عقده بحضور مسؤولين كبار في الوزارة، وقائد وضباط مديرية شرطة الديوانية: &qu

بغداد اليوم-بغداد

حذّر محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأربعاء (27 أيار 2020) من أن جميع مناطق العاصمة بغداد أصبحت مرشحة لأن تكون موبوءة.

وقال العطا، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوباء أصبح في جميع مناطق بغداد، والمريض الواحد له ملا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اليعقوبي يوجه بإقامة صلوات الجماعة في المناطق غير المشمولة بالحظر المناطقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اليعقوبي يوجه بإقامة صلوات الجماعة في المناطق غير المشمولة بالحظر المناطقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).