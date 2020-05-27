نائب يكشف عن تقديم دول خليجية عروضاً للعراق مقابل التخلي عن استيراد الطاقة من إيران

2020/05/27 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء (27 أيار 2020)، أن دولاً خليجي...





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