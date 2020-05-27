وزير الرياضة الإسبانية: إمكانية عودة جماهير كرة القدم للمدرجات

2020/05/27 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشرت وزير الرياضة الإسبانية إيرين لوزانو جماهير كرة القدم في بلادها، بشأن إمكانية عودتهم للمدرجات.وعادت الفرق الإسبانية للتدريبات تدريجيا، بينما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عودة منافسات الليجا في 8 يونيو/ حزيران.وقالت لوزانو إنه لا يزال ممكنا السماح للجماهير العودة لحضور المباريات في الملاعب اعتبارا من بداية الموسم المقبل.ولدى سؤالها عن […]

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