واشنطن تايمز: ترامب يستغل ازمة كورونا لصالح دعايته الانتخابية رغم تجاوز عدد الضحايا الـ 100

2020/05/27 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة واشنطن تايمز أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مازال يستغل جائحة كورونا في دعايته الانتخابية ففي الوقت الذي يكاد يصل فيه عدد الضحايا الى 100 الف شخص في الولايات المتحدة مازال الرئيس الامريكي ان العدد كان ليغدو 25 ضعفا لولا وجوده .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “عدد […]

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