2020/05/27 | 14:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية وجود مشاكل مع لاعب الوسط محمد قاسم ،فيما اكدت تمسكها بخدماته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة القوة الجوية تتمسك بخدمات محمد قاسم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة القوة الجوية تتمسك بخدمات محمد قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).