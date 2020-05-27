علاوي يرصد 'مؤشرا خطيرا' على حكومة الكاظمي

2020/05/27 | 14:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر زعيم القائمة الوطنية اياد علاوي، اليوم الاثنين، أن هناك "مؤشرا خطيرا" على نية الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي الاستمرار حتى نهاية الدورة الانتخابية.

وقال علاوي في تغريدة له اليوم، إن التعيينات المبنية على المحاصصة‬ في الوظائف الدنيا في مفوضية الانتخابات، وعدم تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وعدم المباشرة بتعديل قانون الانتخابات، ومفوضيتها، مؤشر خطير على نية الحكومة المؤقتة الاستمرار".

وشدد علاوي أن "هذا ما لن يسمح به ابناء شعبنا المطالب بالاصلاح وسيؤدي الى الفوضى" .





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