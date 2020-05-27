الاتحاد الاوروبي يعتزم جمع 750 مليار يورو للتعافي الاقتصادي

2020/05/27 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكر تلفزيون إن- تي.في الألماني، الأربعاء، نقلا عن مصادر في بروكسل أن المفوضية الأوروبية تريد حشد 750 مليار يورو (821.33 مليار دولار) للتعافي الاقتصادي في أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا.

ونقلت عن المصادر قولها إن المبلغ يشمل 500 مليار يورو ستكون على هيئة منح لا تسترد وقروضا بقيمة 250 مليار يورو.

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