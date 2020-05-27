الصناعة توضح حقيقة تعطيل إنتاج مواد تستخدم بمحطات الكهرباء

2020/05/27 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، الاربعاء، عدم وجود إنتاج فعلي أو مصانع أو خطوط إنتاجية لدى شركات الوزارة لإنتاج مادة مثبطات أو معطلات الفناديوم، التي تستخدم في محطات الطاقة الكهربائية الحرارية والغازية.

جاء ذلك في بيان للوزارة رداً على ما جاء بتصريح النائب عالية نصيف؛ والذي تتهم فيه وزارتي الصناعة والكهرباء بالتعمد في إفشال المواد المصنعة محلياً.

وأوضحـت الوزارة، في بيانها، أنه "سبق وأن تم استخدام المعدات الخاصة بمصنع الأحبار والمركزات اللونية التابع إلى الشركة العامة للصناعات التعدينية وبعض المعدات الأخرى؛ لتجربة إمكانية إنتاج مادة مثبطات الفناديوم بالتنسيق بين الشركة المذكورة وشركة فحص وتأهيل المنظومات الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء وبالتعاون مع جامعة بابل".

وأشارت، إلى أن "التجربة كانت ناجحة وتم إنتاج المادة بنوعية جيدة إلا أن الإجراءات توقفت بعد ذلك؛ بسبب الشروط الفنية المبالغ بها من قبل وزارة الكهرباء".

ونوهت وزارة الصناعة، الى أنها "على استعداد كامل لتفعيل هذا الموضوع مع وزارة الكهرباء في ظل الحكومة الحالية، بعد وضع دراسة فنية وجدوى اقتصادية من أجل إنجاح إنتاج هذه المادة محلياً وتغطية احتياج وزارة الكهرباء".

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