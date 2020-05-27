الصالحي: التحضيرات بدأت مبكرا لتزوير الانتخابات النيابية المقبلة

2020/05/27 | 14:50 - المصدر: سومر نيوز

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اتهم رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي، الاربعاء، القوى السياسية بالعمل على التحضير...

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