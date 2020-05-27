2020/05/27 | 14:52 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تعلن منح قادة الشرطة صلاحيات على جميع تشكيلاتها داخل المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 14:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن منح قادة الشرطة صلاحيات على جميع تشكيلاتها داخل المحافظات) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن منح قادة الشرطة صلاحيات على جميع تشكيلاتها داخل المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).