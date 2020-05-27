المطالبة  بـ”سنة عبور” يغزو مواقع التواصل الاجتماعي على غرار قرار كردستان بانهاء العام الدراسي

2020/05/27 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد غزا مطلب رفعه طلبة الجامعات والمدارس، مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتبار العام الدراسية “سنة عبور” على غرار قرار وزارة تعليم اقليم كردستان.وتصدر هاشتاك “نريد سنة عبور” الترند العراقي بالاف التغريدات من قبل طلبة الجامعات والمدارس، معتبرين ان العام الدراسي لايتحمل تمديد أكثر وسط الوضع النفسي والصحي الذي يعيشه العراقيون، وعرقلة الدوام […]

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