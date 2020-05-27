روحاني: حققنا الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين والغاز

2020/05/27 | 14:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين والغاز في اطار استراتيجية الانفتاح والتطور في البلاد.وأوضح روحاني في الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء، أن وعبر هذه الاستراتيجية تم رفع انتاج البنزين الى 110 لترات يوميا صعودا من 52 مليون برميل.واضاف أن بانتاج الغاز بلغنا […]

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