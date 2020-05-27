رزيج: اعتقال احد ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في الرمادي

2020/05/27 | 14:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج ،الاربعاء، عن اعتقال احد ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في مدينة الرمادي .وقال رزيج في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان” قوة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود شخص […]

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