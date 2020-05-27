اصابة ضابط شرطة برتبة عميد بفايروس كورونا في ديالى

2020/05/27 | 15:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى يوم الاربعاء باصابة ضابط في الشرطة برتبة عميد بفيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان العميد عدنان دنيار مدير مركز شرطة ناحية الوجيهية 30 كم شمال شرق بعقوبة, اصيب بفايروس كورونا ويخضع حاليا للحجر الصحي في مستشفى بعقوبة العام لاكتساب الشفاء التام.

لكن المتحدث الاعلامي عن قيادة الشرطة العميد نهاد المهداوي لم يؤكد لشفق نيوز، اصابة العميد دنيار بكورونا قائلا" الحالة هي اشتباه وبإنتظار نتائج الفحص التي لم تتضح حتى الان" .

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في ديالى حتى الان 51 اصابة ٢٢ حالة شفاء والمتوفين ٦ والبقية تخضع للحجر الصحي في بعقوبة.

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