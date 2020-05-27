التميمي: تجاوز الازمة المالية مشروط بتأجيل الدرجات الوظفية للعام المقبل وعدم اقرار موازنة لـ 2020

2020/05/27 | 15:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اوضح الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان تجاوز الازمة المالية التي يعيشها العراق مشروط بتأجيل اطلاق الدرجات الوظيفية او تثبيت العقود والاجور والموظفين الجدد على الملاك الدائم في السنة الحالية، اضافة الى تأجيل اقرار موازنة للعام الجاري الابقاء على موازنة 1 على 12.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاف الدرجات الوظفية تم […]

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