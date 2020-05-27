تغريدة باسم وزير المالية حول الرواتب “تثير الذعر” وتدخل مواقع التواصل في “انذار”

2020/05/27 | 15:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسبب حساب مزيف باسم وزير المالية علي علاوي، بإثارة ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وصفوف الموظفين الجدد، وذلك بسبب تغريدة أكد من خلالها عدم دفع رواتب الموظفين الجدد باتفاق مع وزارة التخطيط.ونشر الحساب الذي يحمل اسم وزير المالية علي علاوي ويمتلك نحو 23 الف متابعا، تغريدة قال فيها إنه: “بعد […]

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