تربية الانبار: مستعدون لإجراء الامتحان التمهيدي للطلبة الخارجين وسط اجراءات مشددة لتجنب كورونا

2020/05/27 | 15:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير عام تربية محافظة الانبار نافع حسين الدليمي ، الاربعاء، استعداد كافة اقسام تربية المحافظة في عموم مدن المحافظة اجراء الامتحان التمهيدي للطلبة الخارجيين وسط اجراءات وقائية للحيلولة دون تسجيل اصابة بفيروس كورونا .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قسم الامتحانات في مديرية تربية الانبار استكمل كافة الاجراءات […]

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