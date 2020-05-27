القوة الجوية يحسم الجدل بشأن انتقال محمد قاسم

2020/05/27 | 15:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي الأنباء التي تحدثت بوجود مشاكل مع لاعب الوسط محمد قاسم ماجد ومغادرته عش الصقور.وقال نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب محمد قاسم ماجد مازال مرتبط بعقد مع النادي وتم تسليمه الدفعة الأولى من عقده مع بقية اللاعبين نافيا […]

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