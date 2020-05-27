ترامب يعلن رسمياً سحب الجنود الأميركان من أفغانستان

2020/05/27 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ترجمة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (27 أيار 2020)، سحب جنود الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، بعد 19 عاماً من تواجدها فيها.

وكتب ترامب عبر حسابه في تويتر: "نحن نتصرف كقوة شرطة، وليس كقوة مقاتلة في أفغانستان، كما نحن".

وأضاف: "بعد 19 عامًا، حان الوقت لشرطة بلدهم".





أردف الرئيس الأمريكي: "أعد جنودنا إلى الوطن ولكن راقب عن كثب ما يحدث واضرب بالرعد كما لم يحدث من قبل، إذا لزم الأمر!".

وتطبيقا للمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة طالبان، باشرت الولايات المتحدة بسحب عدد من جنودها من قاعدتين في جنوب أفغانستان، في 10 آذار الماضي.

وينشر الجيش الأمريكي ما بين 12 إلى 13 ألف جندي في أفغانستان وسيتوجب عليه خفض هذه الأعداد لتصل إلى 8600 بحلول منتصف تموز.

وبدأ الجيش الأمريكي بالانسحاب من قاعدتين في أفغانستان في إطار تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع حركة طالبان في الدوحة.

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء (27 أيار 2020)، أن دولاً خليجية قدمت عروضاً للاستغناء عن الطاقة الايرانية، مقابل قيامها بتزويد العراق بتلك الطاقة.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء (27 أيار 2020)، وخلال لقائه وزير المالية علي علاوي، ضرورة حل الأزمة المالية دون الضغط على ذوي الدخل المحدود.

وقال الحكيم في بيان وزعه مكتبه الإعلامي: "بحثنا خلال استقبالنا علي ع

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاربعاء (27 ايار 2020)، أن حسم ملف الاعتقالات العشوائية وتقييد الحريات يحتاج الى العمل مع المؤسسات المعنية بالمراقبة والمساءلة وليس التنفيذية.

وقال البياتي في حديث لـ (بغداد اليوم)،

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