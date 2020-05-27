الكشف عن ملابسات اغتصاب طفل وقتله بالناصرية من قبل رجل خمسيني

2020/05/27 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

كشفت شرطة محافظة ذي قار، الأربعاء (27 أيار 2020)، ملابسات جريمة خطف وقتل واغتصاب طفل وقتله في أول ...





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