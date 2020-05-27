بعد خلافه مع موقع تويتر.. ‏ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي

2020/05/27 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (27 أيار 2020)، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ب...





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