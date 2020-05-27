2020/05/27 | 15:13 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (27 أيار 2020)، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد خلافه مع موقع تويتر.. ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء (27 أيار 2020)، بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد خلافه مع موقع تويتر.. ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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