مساعٍ لإعادة تأهيل قبر عمو بابا في بغداد

2020/05/27 | 15:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، سعيها لاعادة تأهيل قبر اسطورة تدريب الكرة العراقية “عمو بابا”.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، تتقدم بأحر التعازي واشد علامات الحزن لأبناء شعبنا لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لوفاة شيخ المدربين عمو بابا، أحد رموز الكرة العراقية ومكتشف النجوم، الشخصية […]

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