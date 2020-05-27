بلدية كربلاء تستعد لتوزيع 1900 قطعة ارض سكنية على شريحة المعلمين

2020/05/27 | 15:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت بلدية كربلاء المقدسة عن استعدادها لتوزيع 1900 قطعة ارض سكنية على شريحة المعلمين في المحافظة.وقال مدير البلدية عبير سليم في تصريح لـ/المعلومة/ ان “المديرية اعطت التعليمات والتوجيهات للتربية لفتح استمارة الكترونية خاصة بالتقديم على قطع الاراضي الخاصة بشريحة المعلمين والمخصص موقعها منذ العام 2014 ولم توزع بسبب ضعف التنسيق بين الدوائر”.واضاف […]

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