باحثون: سرعة الإنترنت الأعلى في العالم قدرها 44.2 تيرابايت في الثانية

2020/05/27 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن مجموعة باحثون في أستراليا من جامعات Monash و Swinburne و RMIT من بلوغ سرعة الإنترنت الأعلى في العالم، فهم تمكنوا من بلوغ سرعة 44.2 تيرابايت في الثانية.وقال الباحثون، ان “هذا يجعلها أسرع مليون مرة مما هو متاح تجاريًا في أستراليا في الوقت الحالي، فمتوسط سرعة التحميل في أستراليا حاليًا يبلغ 43.4 ميغابايت […]

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