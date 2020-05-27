نصف مليون دينار من يخالف حظر التجول في صلاح الدين

2020/05/27 | 16:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الازمة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين اليوم الاربعاء، فرض غرامة مالية قدرها 500 الف دينار بحق المخالفين لحظر التجوال واجراءات خلية الازمة المحلية.

ونصت وثيقة اصدرتها خلية الازمة وورد الى وكالة شفق نيوز، "على اغلاق مداخل القضاء وتحديد فتح المحال التجارية وأوقات عمل المزارعين ومراجعة مزارعهم الى جانب فرض غرامة مالية مقدارها 500 الف دينار بحق المخالفين لحظر التجوال واجراءات خلية الازمة".

ويقع قضاء بلد على بعد 125 كم جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، ويعد اكبر اقضية المحافظة.

وفي قضاء آمرلي شرقي صلاح الدين، قررت خلية الازمة المحلية اعلان الحظر الشامل والمشدد والحجر المنزلي للمواطنين في عموم محافظة صلاح الدين، داخل الأقضية وخارجها اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 27 ايار 2020 وحتى إشعار اخر، بالاضافة الى منع التجمعات بكل اشكالها وتفعيل الغرامات للأشخاص الذين لايرتدون كمامات خلال تنقلهم للضرورة القصوى .

ويبعد قضاء آمرلي مسافة 30 كم جنوب غرب قضاء طوز خورماتو، وتقع وسط سلسلة جبال حمرين متصلة من جهة الشرق بناحية جلولاء في ديالى ومن الجنوب بناحية العظيم ومن الشمال بقضاء طوز خورماتو، ومن الغرب قرى تتبع الى مدينة تكريت ويبلغ سكانها أكثر من 50 الف نسمة .

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