الكويت تسجل 692 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

2020/05/27 | 16:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..سجّلت الكويت 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وبذلك يرتفع عدد المصابين بمرض كوفيد- 19إلى 23267 حالة، بينما سُجلت ثلاث حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 175 حالة.وأفادت وزارة الصحة في الكويت أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد […]

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