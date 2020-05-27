2020/05/27 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري 3في شتاء عام 1917، كانت المجاعة تفتك بأهالي الشام، وذلك نتيجة تمادي الدولة في مصادرة الحبوب والأغذية لصالح الجنود، المقاتلين على جبهات آسيا وأوروبا وأفريقيا.



البلاد، شهدت في الآن نفسه هجرتين متعاكستين؛ إحداهما من الأرياف إلى المدن، والأخرى من المدن إلى الأرياف.



الجماعتان كلاهما، وكأنما أصيبوا بلوثة في عقولهم بسبب الجوع والبرد والتعسف، توهموا أنهم ملاقون في الطرف الآخر ما يفتقدونه من غذاء وتدفئ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضعة أعوام ريما: بقية الفصل السابع - دلور ميقري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضعة أعوام ريما: بقية الفصل السابع - دلور ميقري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).