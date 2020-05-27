2020/05/27 | 16:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز لقاء ما كان يُتوقع ان ينزع صاعق القنبلة التي انفجرت في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير مئات المليارات من الدولارات التي صادرها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من معتقلي الريتزكارلتون تحت ذريعة مكافحة الفساد.القنبلة انفجرت في اعقاب بث مباشر للمعارض السعودي عمر بن عبد العزيز مع مسؤول سابق في أحد البنوك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أموال الشعب من جيوب الأمراء الى جيب إبن سلمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أموال الشعب من جيوب الأمراء الى جيب إبن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).